Поставки Армении крылатых и баллистических ракет вызовут угрозу войны в регионе.
Об этом заявил в интервью YouTube-канала «Современный разговор с Расимом Бабаевым» военный аналитик Агил Рустамзаде.
Эксперт рассказал об угрозах эскалации в случае поставки Армении крылатых и баллистических ракет.
"У них есть очень мало систем, которые могут предоставить безнаказанную угрозу. В случае необходимости или в случае возобновления военных конфликтов, все установки - они вскрывали и уничтожались и переварит все, что Армения запустит. Мы очень жестко на это реагируем, и я думаю, что если Армения будет закупать баллистические ракеты, то это может привести к эскалации", - сообщил азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде.
По словам азербайджанского аналитика, если в Армении перейдут рубикон и закупят оперативно тактический ракетные комплексы либо, баллистические ракеты малой дальности - это может привести к серьезным последствиям.
"Об этом было обсуждение, они заявляли такие цели. Вот это может привести к очень серьёзной эскалации и второе - это позиция нашего государства, если закупаемое количество вооружений дойдет до угрожающего нам уровня, то мы будем их уничтожать", - сообщил Агил Рустамзаде.
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