Сейчас враг собирается реализовать план оперативно-тактической наступательной операции, целью которой является выход российских войск к реке Оскол.

На различных участках фронта на Купянском направлении происходят активные боевые действия, о чем детальнее рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты ведут наступление в направлении Крахмальное — Песчаное, стремясь захватить село Колесниковка, а также пытаются расширить свои позиции в районе Берестового. Кроме того, противник действует южнее Ольшаны, продвигаясь к дороге Купянск — Сватово.

"Основные силы танковой дивизии противника упорно атакуют по двум направлениям: севернее железной дороги по направлению Ивановка — Степная Новоселовка и южнее железной дороги вдоль дороги Купянск — Сватово, с рубежа Кисловка — Котляровка в сторону Степной Новоселовки" - рассказывает эксперт.

Сейчас враг собирается реализовать план оперативно-тактической наступательной операции, целью которой является выход российских войск к реке Оскол на участке Глушковка — Загрызово, а также выход на рубеж Петропавловка — Куриловка, возможно с последующим штурмом Купянска-Узлового.

«Из-за давления врага на Степную Новоселовку, украинские силы не могут свободно маневрировать своими подразделениями, перебрасывая их с фланга на фланг. Поэтому значительная часть украинских защитников сосредоточена в центре, по обе стороны железной дороги, ведущей с востока на Купянск — Узловой» - делится эксперт.

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