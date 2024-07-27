Генерал-сержант Роли Уокер, командующий вооруженными силами Великобритании, предостерегает, что НАТО должна быть готова к возможности войны в течение трех лет. Он пояснил, что угроза для Великобритании возникает со стороны четырех государств: России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Роли Уокер предупреждает, что российский лидер Владимир Путин может стать "очень и очень опасным", когда он завершит войну в Украине. Он отмечает, что путин будет искать возмездия от западных стран, поддерживающих Украину. Независимо от того, кто победит в войне, пути будут искать мести.

"Суть в том, что когда вы думаете, что они пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", - объяснил он.

Он предупредил, что во второй половине этого десятилетия Россия, Китай и Иран могут объединиться, чтобы оказывать давление на Запад и достичь своих индивидуальных целей. Генерал-сержант уверен, что Китай вторгнется на Тайвань, а Иран станет более агрессивным и начнет вторжение в Израиль. Между тем, Северная Корея может создать ядерное оружие. Он подчеркнул, что все эти четыре страны налаживают сотрудничество, обмениваясь оружием и технологиями.

"К 2027-2028 годам сближение Китая, Ирана и России может достичь своего рода единства и ваша способность справиться с ними отдельно - с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, базирующейся на правилах, я думаю, значительно уменьшится", - объяснил Роли Уокер.

Источник: Telegraph.

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