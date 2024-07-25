Российские захватчики совершили новую жестокую атаку на Украину, пишет Politeka.net.

Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed». Под атакой, согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, оказались юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В Сети уже появились кадры последствий падения обломков БПЛА в одном из районов Киевской области.

«Разрушены три жилых дома, возникли пожары», - сообщили спасатели.

Страшные взрывы прогремели и в Одесской области.

На данный момент известно, что в результате вражеского обстрела камикадзе «Shahed-136» в г. Вилково Измаильского района повреждены объекты портовой инфраструктуры.

В сети также были опубликованы кадры последствий атаки.

Как сообщают в воздушных силах, в результате противовоздушного боя были сбиты 25 ударных БпЛА.

"Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией" , - сообщили в Воздушных силах.

Взрывы гремели в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, на днях российские захватчики атаковали Украину беспилотником новой модели.

Беспилотник двигался на сверхмалой высоте в 20-30 метров.

Речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Специалисты работают с остатками беспилотника.

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