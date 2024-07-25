Опубликованы кадры последствий новой массированной атаки российских захватчиков на Украину – от увиденного сжимается сердце.

Российские захватчики совершили новую жестокую атаку на Украину, пишет Politeka.net.

Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed». Под атакой, согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, оказались юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В Сети уже появились кадры последствий падения обломков БПЛА в одном из районов Киевской области.

«Разрушены три жилых дома, возникли пожары», - сообщили спасатели.

Страшные взрывы прогремели и в Одесской области.

На данный момент известно, что в результате вражеского обстрела камикадзе «Shahed-136» в г. Вилково Измаильского района повреждены объекты портовой инфраструктуры.

В сети также были опубликованы кадры последствий атаки.

Как сообщают в воздушных силах, в результате противовоздушного боя были сбиты 25 ударных БпЛА.

"Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией" , - сообщили в Воздушных силах.

Взрывы гремели в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, на днях российские захватчики атаковали Украину беспилотником новой модели.

Беспилотник двигался на сверхмалой высоте в 20-30 метров.

Речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Специалисты работают с остатками беспилотника.

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