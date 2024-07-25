Российские захватчики совершили новую жестокую атаку на Украину, пишет Politeka.net.
Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed». Под атакой, согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, оказались юг Одесской области и центральные регионы Украины.
В Сети уже появились кадры последствий падения обломков БПЛА в одном из районов Киевской области.
«Разрушены три жилых дома, возникли пожары», - сообщили спасатели.
Страшные взрывы прогремели и в Одесской области.
На данный момент известно, что в результате вражеского обстрела камикадзе «Shahed-136» в г. Вилково Измаильского района повреждены объекты портовой инфраструктуры.
В сети также были опубликованы кадры последствий атаки.
Как сообщают в воздушных силах, в результате противовоздушного боя были сбиты 25 ударных БпЛА.
"Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией" , - сообщили в Воздушных силах.
Взрывы гремели в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
Напомним, на днях российские захватчики атаковали Украину беспилотником новой модели.
Беспилотник двигался на сверхмалой высоте в 20-30 метров.
Речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.
Специалисты работают с остатками беспилотника.
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