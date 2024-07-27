Если мы говорим об отрезке Харьковской области в районе Волчанска, Липцев и Глубокого, то там мы можем говорить о высокой вероятности освобождения этой территории.

Возможно даже создание какой-нибудь буферной зоны уже на территории российской федерации. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Юрию Бибику.

"Россияне сами нам доказали, и мы должны следовать этим урокам, что лучшая защита – это наступление, наиболее надежной защитой нашей территории будет создание буферной зоны на территории российской федерации. Мы об этом говорили очень много и, безусловно, россияне дали нам пример, и почему бы нам этому примеру не следовать, перенеся боевые действия уже на территорию противника, чтобы они почувствовали, что такое война", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что в этом есть и военный смысл, и вообще здравый смысл, потому что, оттянув боевые позиции подальше от наших границ, мы исключим возможность нанесения ударов по нашей территории.

"Но, продолжая свою мысль, я могу сказать, что вряд ли нам удастся сейчас освободить всю Харьковскую область, потому что не забываем, что есть еще район Купянска, где бои продолжаются, и это собственно Харьковская область", - добавил Сергей Грабский.

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