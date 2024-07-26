Военный эксперт рассказал о возможности нового наступления российских оккупантов в Запорожской области, учитывая группировку в 90 тысяч, а также переброску дополнительных войск.

Для России южное направление фронта остается чрезвычайно угрожающим, и поэтому оккупанты, по всей вероятности, могут проводить активные наступательные действия на Запорожье.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Юрию Бибику.

"Задача минимум российской федерации - выровнять границы или выровнять линию фронта по тому направлению, по тому участку, каким он был на май прошлого года, то есть без Работинского выступа, для того, чтобы обезопасить свой коридор между Крымом и материковой частью того международного субъекта права, который пока называется российская федерация", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, остановить действия врага на Запорожском направлении нам могут позволить опережающие удары по районам сосредоточения противника, по разведанным целям с целью уничтожения районов концентрации боевой техники, вооружения, нанесения ударов по базам и складам, которые предотвратят передвижение противника, и это должно быть сделано заранее.

"Тут уже многое зависит от скоординированных действий разведки и взаимодействия между разведкой и нашими ударными силами и средствами, включающими и авиацию, и артиллерию, и системы залпового огня, и ракеты, которые могут быть использованы, ну и, возможно, дальнобойные дроны для того, чтобы наносить удары по тем позициям на всю глубину оперативного построения войск противника", – добавил Сергей Грабский.

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