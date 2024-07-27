Накануне российские оккупанты впервые ударили по Харькову кассетным "Искандером", а также впервые вражеская авиация попала КАБом почти по центру города.

Российские оккупационные войска сейчас расширяют номенклатуру использования КАБов. КАБы они используют и трехтонные, и полуторатонные, и 500-килограммовые, но они отличаются еще и типом.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Есть не только осколочно-фугасные, есть и кассетные, также есть и объемнодетонирующие. То есть угроза достаточно большая с учетом того, что Харьков находится поблизости с границей с Российской Федерацией, и максимально этот город используют для террора гражданского населения", – подчеркнул Александр Коваленко.

Потому, по словам военного эксперта, сейчас остро стоит вопрос защиты гражданского населения, и действенным инструментом здесь будут F-16.

"В данном случае мы говорим не о Patriot, поскольку полноценной эшелонированной ПВО вокруг Харькова так и не сформировали. Это также вопрос к нашим партнерам, потому что она формируется в соответствии с комплексами, которые поставляют нам наши партнеры, поэтому проблематика только в ожидании, когда будет решаться вопрос с нейтрализацией угрозы с воздуха", – объяснил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что, если ставить комплекс Patriot в Харькове, то нужно обеспечить все эшелоны прикрытия малого и среднего радиуса действия, но сейчас на Харьковщине это невозможно реализовать.

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