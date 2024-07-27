Покровское направление, Торецк и Часов Яр – это все элементы одной наступательной операции рф, и в целом задача противника – фланговыми ударами с выходом на Константиновку окружить и уничтожить наши войска под Торецком.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ангелине Пычик.

"Именно поэтому мы сейчас наблюдаем активные боевые действия, которые ведутся на одном из флангов Торецкой операции, а именно на так называемом Покровском направлении, хотя до Покровска там по меньшей мере еще 25 км, и не этот населенный пункт является целью оккупантов на сегодняшний день", – объяснил Сергей Грабский.

По словам эксперта, Торецкая операция сейчас является главной для оккупантов, поэтому на этом направлении они не считаются с потерями и обеспечивают продвижение вперед.

"Давайте будем откровенны, это значит, что мы ведем упрямые оборонительные бои, и не всегда нам удается удержать. Так же несем потери серьезные, но одной из основных задач оборонной операции является уничтожение боевого потенциала противника, что мы, собственно, и делаем", – подчеркнул Сергей Грабский.

Военный эксперт также отметил, что иностранные стратегические обозреватели с большей уверенностью говорят о положительных тенденциях для Украины на этом направлении, уже очевидно, что противник не может вести наступательные действия на многих направлениях и достичь каких-либо заметных результатов, несмотря на сосредоточение определенных сил и средств.

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