В Крыму очень громко – в Сети появились первые кадры с места взрывов и данные о происшествии, которого российские захватчики точно не ожидали.

В Крыму гремят мощные взрывы, пишет Politeka.net со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На место ЧП, как сообщают очевидцы, направляются машины скорой помощи. По неофициальным данным, на поражен склад с боеприпасами на аєродроме "Саки".

"Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами", - сообщает «Крымский ветер» со ссылкой на свой источник.

Местные также сообщают, что происходит детонация боеприпасов.

Кроме того, мощные взрывы были слышны в районе Окуновки и в Симферополе.

Подчеркнем, что аэродром «Саки» имеет большое значение для армии захватчиков в оккупированном Крыму, поскольку используется для базирования истребителей и другой военной авиации.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал новое заявление об освобождении Крыма.

«Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна», - ответил Сырский на вопрос журналистов, возможно ли для Украины освобождение временно оккупированного Крыма.

По словам Сырского, Украина сделает все возможное для достижения международно признанных границ в 1991 году.

Также Сырский сообщил, что из-за превосходства России в авиации и противовоздушной обороне Украина все чаще использует беспилотники. По его словам, украинская армия воюет "не количеством, а качеством", тогда как беспилотники играют "такую ​​же важную роль, как и артиллерия".

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