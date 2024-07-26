Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, действительно ли через месяц-полтора российским войскам придется остановить наступление и стать в оборону, как заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, это совпадает и с его прогнозами по событиям на фронте: сейчас ситуация напряженная, продолжаются тяжелые бои, ВСУ сдерживают врага, но наступательные возможности противника не безграничны, еще и с их потерями, и активные штурмы сразу по многим направлениям прекратятся.

«Вот это время очень непростое, ближайшие недели, месяцы. Почему? Потому что, разумеется, россия может попробовать в октябре определенные действия пропагандистского, политико-пропагандистского характера, демонстрационные действия в сторону Запорожского направления. Почему они могут это делать? Потому что путин объявил свой совершенно неприемлемый ультиматум о том, что, мол, Херсонская, Запорожская области должны полностью отойти россии, включая областные центры. И не исключено, что как раз в направлении Юга россия может совершить определенные действия», - предупреждает Александр Мусиенко.

По его словам, когда по версии командующего Нацгвардии враг прекратит свое наступление, он все равно не будет сидеть, сложа руки, он будет пытаться перегруппироваться, доукомплектоваться и двинуться дальше в наступление. По мнению эксперта, это может быть Запорожское направление так же, как Донетчина, поэтому ВСУ готовятся.

«Там есть оборонительные рубежи, есть сооружения, их показывали неоднократно, ситуация под контролем. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорил, что готовится к отпору. Но не надо забывать, что и наши силы готовятся, что и наши силы доукомплектуют резервы, продолжается обучение и подготовка наших подразделений, и мобилизация продолжается. Самое важное в этом – чтобы не подводили наши партнеры и вовремя поставляли необходимое вооружение и оснащение», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Гай рассказала, какие планы у россии на Латвию, Польшу и Грузию.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ используют F-16, как только они прибудут.