Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российское командование до конца года планирует увеличить группировку для войны в Украине до 690 тысяч.

Сейчас власти оккупантов декларируют, что набирают в месяц около 30 тыс. наёмников. Подтвержденные потери армии рф также составляют примерно 30 тыс. в месяц.

Оккупантам удается восполнить потери и постепенно копить войска за счет раненых, которые возвращаются в строй, но для радикальных изменений на фронте, чтобы насобирать еще 180-200 тыс. человек им придется объявлять новую волну мобилизации.

Военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько в своем Telegram-канале рассказал о планах оккупантов.

По мнению эксперта, до 8 сентября, когда в рф местные выборы в 25 регионах, мобилизацию вряд ли запустят, поэтому наиболее вероятное решение для оккупантов – объявление в конце сентября мобилизации порядка 300 тыс. человек.





"С учётом уровня обеспечения росармии ВВТ, на мой взгляд, мобилизация в первую очередь будет дипломатическим аргументом, который в случае неудачного для РФ хода переговоров может быть задействован на фронте, чтобы создать условия а-ля Дебальцево/«Минск-2»", – подчеркнул Алексей Копытько.

Военный аналитик отметил, что динамика поставок дронов украинской армии сейчас такая, что на каждого оккупанта получается минимум по два дрона, и к концу года будет еще больше, потому для россиян попытка задавить пехотой может стать смертным приговором.

"В ближайшие месяцы важно всеми способами доносить в РФ мысль, что стать наёмником за большие деньги – это безвыигрышная затея", – добавил эксперт.

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