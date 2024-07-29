Военный эксперт пояснил, что сейчас происходит в районе Часового Яра и Торецка, и в чем главная угроза со стороны российских оккупантов.

В Часовом Яру и в районе Торецка российские оккупационные войска используют авдеевскую тактику, или, как ее корректнее называть, сирийскую тактику.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Они работают КАБами очень жестко и по Часову Яру, и по окрестностях, и по Торецку, потому что это совсем рядом тут. За прошлую неделю сбросили на эти два участка порядка 700 КАБов, то есть это 100 КАБов в день, я такого не помню никогда. То есть разрушают дома, сносят, сравнивают с землёй, превращают в груду кирпича", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам эксперта, к сожалению, КАБАам Украине пока противопоставить практически нечего, потому что КАБ – это просто большая болванка с крыльями, у нее нет точности, возможности управлять ею в полете, но и сбить ее практически невозможно, сбить можно только самолет.

"Но самолёты, которые кидают КАБы по Часову Яру, по Торецку, по Нью-Йорку, по Константиновке, даже по Краматорску, Славянску, по Покровску, все эти КАБы они сбрасывают, условно говоря, над Донецком, и оттуда самолёты стараются не попадать. Все попытки их на Покровском направлении использовать авиацию более активно встречали 110 бригаду, а там эту бригаду мы в шутку называем бригадой ПВО, хотя это мотострелковая бригада", – добавил Кирилл Сазонов.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.