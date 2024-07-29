Ситуация в Торецком направлении сейчас настолько напряженная, что может резко измениться либо в пользу украинских защитников, либо российских оккупантов.

В Торецке ситуация хуже, чем в Часовом Яру, потому что там оккупанты могут работать сразу по нескольким направлениям – Зализное, Пивденное, Нью-Йорк и сам Торецк.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, в районе Нью-Йорка сейчас очень сложная и динамичная ситуация, которая меняется по несколько раз в сутки.

"Они вклинились достаточно мощным клином, зашли на Нью-Йорк, и теперь ситуация двоякая: если они смогут усилить фланги и защитить себя, то они могут продвигаться и пробовать окружить нас на определенном участке, если они эти фланги не усилят, не удержат – либо мы их обрежем и возьмем в котел, либо они будут вынуждены быстро отступать", – заявил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий отметил, что иногда кажется, что если какая-то из сторон сможет взять одну или две полноценные бригады с боевым опытом и нормальными командирами и бросить в этот район, то ситуация изменится в корне.

"Иногда мы держали позиции на Часовом Яре такими силами, что казалось, если они ещё нажмут, нас просто выжмут. А, с другой стороны, если бы нам кинуть внезапно бригаду – внезапно очень сложно что-то сделать – мы бы их выбили из-под Торецка и зашли бы в Горловку. У меня ощущение, что обе стороны, и мы, и оккупанты, работаем сейчас на пределе возможностей, все, что есть, кидается, используется", – добавил Кирилл Сазонов.

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