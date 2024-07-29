У оккупантов появилось новое оружие, которым они уже атакуют Киев – насколько оно опасно и что о нем известно.

В Сети появились фото и подробности относительно нового оружия, которое российские захватчики уже используют, в том числе и в атаках на столицу.

По словам эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, это новая разработка «Гербера», которую россияне позиционируют, как младшую серию Шахедов.

Недавно новый БПЛА уже долетал до Киева.

«Задачи «Герберы» будут отличаться от Гераней. Помимо ударов по объектам добавятся элементы разведки и задачи по отвлечению внимания средств ПВО. Также противник анонсирует применение роевых решений», – сообщил эксперт в своем канале «О связи от Сергея Флеш».

Добавим, что атака новым дроном была зафиксирована в ночь на субботу, 20 июля.

Новое оружие, которым оккупанты атаковали Киев, летело на очень низкой высоте, около 20-30 метров, и прошло в официальных сводках как "БПЛА неустановленного типа".

Добавим, между тем появилась важная информация о последствиях летнего наступления россиян.

Поскольку в Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов, россия этой весной начала свою крупнейшую наступательную операцию с начала войны в 2022 году, подчеркивают в издании The Telegraph.

Но, как отмечается, за два месяца лета россия так и не смогла достичь своих амбициознейших целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего коллапса фронта.

Но битва за Донбасс, какой бы кровопролитной она ни была, может не стать решающим фактором в войне, - отмечают авторы статьи. Важно не истощение военных ресурсов на фронте, а истощение и ущерб, нанесенный способности вести войну.

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