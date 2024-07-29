Российские захватчики продолжают беспощадно атаковать украинскую землю, убивая и увечая мирных украинцев – появились данные о последствиях очередных атак.

Российские войска нанесли авиационные удары по Запорожской области, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации.

Так, оккупанты совершили 5 авиационных ударов по Каменскому и Гуляйполю. Область в течение суток терроризировали около 300 беспилотников разной модификации.

Из РСЗО оккупанты накрыли Новоданиловку, Новоандреевку и Роботино. Также в области гремели взрывы из-за артобстрелов.

"Один человек ранен в результате российских атак по Пологовскому району", - сообщили в ОВА.

Федоров также показал фотографии с последствиями новых жестоких атак со стороны россиян.

Тем временем стало известно о ночных ударах по Днепропетровщине. По официальным данным, ночью над областью сбили 6 дронов.

Ранее вечером враг атаковал Никопольщину. Изуродованы частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.

О сериях взрывов также сообщали жители Сум.

В свою очередь, в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что российские войска в очередной раз атаковали Украину ракетой.

"В ночь на 29 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донетчины и 10 ударными БПЛА типа Shahed из мыса Чауда – Крым", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БПЛА Shahed-131/136.

Ранее, напомним, вражеская артиллерия нанесла жестокие удары по городу Глухов. Под атаку попал жилищный сектор, а также мирные люди.

В результате этого удара погиб 14-летний мальчик , 13 человек – травмированы.

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