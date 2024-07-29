В России жилые дома идут под воду, объявлена ​​экстренная эвакуация – кадры чрезвычайного происшествия и первые данные о пропавших без вести.

Под воду быстро пошла целая деревня. Стихийное бедствие произошло в Башкортостане (Россия).

Отмечается, что на реке резко повысился уровень воды и она вышла из берегов после мощного ливня. В населенном пункте Миндигулово была объявлена ​​экстренная эвакуация.

Подтопление также произошло в ряде районов республики, а также в заповеднике «Шульган-Таш» и природном парке «Иремель».

Также сообщается, что на данный момент после размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пропавшими без вести числятся шесть человек. В Сегежском округе был введен режим ЧС.

«Короче, плотины нет. Там были дома. Дома снесло вместе с людьми» , комментируют очевидцы стихии.

Ранее в Челябинской области произошел масштабный прорыв дамбы.

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. В Карабахском городском округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации: жители поселков, находящихся в зоне подтопления, сообщили о возможной эвакуации.

«Бумеранг возвращается»,

«Карма в действии»,

«Новая Каховка?», – комментируют пользователи соцсетей бедствия в России.

Отметим, что Башкортостан является одним из лидеров по количеству потерь в так называемом «СВО». Так, проект «Медиазоны» вместе с российской службой BBC по состоянию на 5 июля 2024 насчитали 58207 убитых. Их же моделирование на основе реестра наследственных дел дает цифру около 120 тыс. убитых.

Лидеры в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 2907

• Башкортостан – 2417

• Свердловская область – 2196

• Татарстан – 2190

• Челябинская область – 1841

• Пермский край – 1777

• Самарська область – 1585

• Московская область – 1492

• Бурятия – 1434

• Саратовская область – 1417

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