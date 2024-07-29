Под воду быстро пошла целая деревня. Стихийное бедствие произошло в Башкортостане (Россия).
Отмечается, что на реке резко повысился уровень воды и она вышла из берегов после мощного ливня. В населенном пункте Миндигулово была объявлена экстренная эвакуация.
Подтопление также произошло в ряде районов республики, а также в заповеднике «Шульган-Таш» и природном парке «Иремель».
Также сообщается, что на данный момент после размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии пропавшими без вести числятся шесть человек. В Сегежском округе был введен режим ЧС.
«Короче, плотины нет. Там были дома. Дома снесло вместе с людьми» , комментируют очевидцы стихии.
Ранее в Челябинской области произошел масштабный прорыв дамбы.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. В Карабахском городском округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации: жители поселков, находящихся в зоне подтопления, сообщили о возможной эвакуации.
«Бумеранг возвращается»,
«Карма в действии»,
«Новая Каховка?», – комментируют пользователи соцсетей бедствия в России.
Отметим, что Башкортостан является одним из лидеров по количеству потерь в так называемом «СВО». Так, проект «Медиазоны» вместе с российской службой BBC по состоянию на 5 июля 2024 насчитали 58207 убитых. Их же моделирование на основе реестра наследственных дел дает цифру около 120 тыс. убитых.
Лидеры в абсолютных цифрах:
• Краснодарский край – 2907
• Башкортостан – 2417
• Свердловская область – 2196
• Татарстан – 2190
• Челябинская область – 1841
• Пермский край – 1777
• Самарська область – 1585
• Московская область – 1492
• Бурятия – 1434
• Саратовская область – 1417
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