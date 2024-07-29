Военный эксперт объяснил, для чего российские оккупанты пустили в штурм на Кураховском направлении такое большое количество техники, и чем это для них закончилось.

Силы обороны Украины В Донецкой области отразили одну из крупнейших механизированных атак рф, для которой оккупанты использовали 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и даже редкую боевую машину "Терминатор".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Анастасии Федор объяснил, что это была за атака, и какая сейчас тактика у российских оккупантов. По словам эксперта, оккупанты сейчас не имеют инициативы на поле боя, и такие штурмы – это сейчас большая редкость.

"Россияне сейчас преимущественно используют пехотную компоненту, они минимизировали использование механизированной компоненты, минимум используют, они максимально экономят. А с другой стороны, почему они здесь решили продемонстрировать вот такой механизированный кулак? Очень быстро пытались прорвать нашу оборону, очень быстро пытались прорваться, занять позиции, оккупировать территории, локации и так далее", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт напомнил, что это не впервые оккупанты так делают, достаточно вспомнить только наступление на Угледар. Поэтому очевидно, что россияне не меняли свою общую тактику, они достаточно долго экономили технику, чтобы потом максимально использовать ее.

"Использовали, как всегда, не профессионально, потому что наступать на ту локацию, где все заминировано, где в воздухе постоянно жужжат FPV, где ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) есть в полном объеме у подразделений, держащих оборону, и еще и поддержка артиллерии – ну, мягко говоря, это была миссия для суицидников, так оно и случилось", – добавил Александр Коваленко.

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