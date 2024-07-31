Сейчас российские оккупационные войска используют налеты дронов-камикадзе и удары по Украине ракетной компонентой преимущественно по двум типам объектов.

Главные цели для российских окупантов сейчас – это либо украинская энергетическая инфраструктура, либо аэродромы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Анастасии Федор.

"То есть аэродромы - это для них, в принципе, милитарные цели, а энергетическую инфраструктуру они уничтожают именно с целью того, чтобы значительно снизить возможности обеспечения населения не только электроэнергией, а в перспективе и теплом на зимний период. Следовательно, они проводят сейчас вот такую планомерную постепенную террористическую акцию по дальнейшему влиянию на гражданское население Украины", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что оккупанты считают, что таким образом они смогут нас принудить, например, к ускорению переговорных процессов: чтобы еще больше росло среди населения недовольство отсутствием света, чтобы гражданское население устраивало какие-то протесты с обращением к власти, чтобы все это закончилось.

Появляются некоторые персоналии, которые уже начинают делать такие призывы. Мне кажется, что в стране, которая находится в режиме полномасштабной войны, вот такие призывы со стороны некоторых граждан и гражданских должны, как минимум, иметь сопровождение разъяснительных бесед с представителями соответствующих структур", – добавил Александр Коваленко.

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