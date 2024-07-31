Военный эксперт рассказал, на какие направления российские оккупационные войска перебрасывают элитные подразделения, и сколько еще продлится самая острая фаза наступления рф.

Российские оккупанты планировали перебросить в район Часового Яра две новые бригады, но в результате вынуждены были часть резервов перебросить на Харьковское направление, на Волчанск.

Об этом рассказал украинский политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Анастасии Федор.

"Там все пошло не так, как они планировали, и говорить об успешном создании буферной зоны, когда вы сражаетесь уже две недели за один завод, – это так не работает. Поэтому да, ситуация тяжелая, резервы у них есть, но не бесконечные – это легенда", – заявил Кирилл Сазонов.

Военный эксперт отметил, что тяжелейшим периодом на фронте будет не только лето, но и начало осени.

"До выборов президента США россия спешит, пытается любой ценой очень быстро захватить как можно больше нашей территории, хотя бы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. И именно с этим мы имеем дело, потому что сейчас они штурмуют, они перебрасывают сюда элитные подразделения.

Под Торецк перебросили морпехов, под Часовым Яром работает десантура, работает на Торецке опять-таки спецура первого армейского корпуса. То есть там никаких чмобиков, никаких мобилизованных нет. Там достаточно такой тяжелый противник, они достаточно экипированные, подготовленные работают", – объяснил Кирилл Сазонов.

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