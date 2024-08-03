Российские самолеты продолжают терять авиабомбы над собственной территорией, а также над той, что является временной оккупированной.

И речь идет о десятках случаев. Только по состоянию на май 2024 года было известно, что российские самолеты «уронили» 46 ФАБов за три месяца.

Например, 27 января авиационную бомбу ФАБ-250 обнаружили на территории хутора Постников Корочанского района. Местных жителей решили не эвакуировать.

В этот же день такую ​​же авиабомбу обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района на улице Лесной. Около 150 жителей, обитающих в радиусе 500 метров от места падения снаряда, пришлось временно эвакуировать.

Также сообщалось, что на территории Белгородской области только за сутки россия "потеряла" сразу восемь авиабомб. Так, согласно неофициальным данным, в селе Большое Городище Шебекинского округа обнаружили сразу три авиабомба ФАБ-250 . А в селах Добро и Поляна упали ФАБ-500. Боеприпасы не сдетонировали, обошлось без пострадавших.

Ранее, 18 февраля, в селе Солоты был найден ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.

Губернатор назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и не стал озвучивать причины его появления.

А в январе оккупанты признались, что случайно потеряли боеприпас над Рубежным. Российские оккупанты "уронили" с самолета фугасную авиабомбу на временно "контролируемый" ими город Рубежный Северодонецкий район Луганщины. Террористическая "власть" назвала это "внештатной" случайностью.

Он утверждал, что в результате этого события никто не пострадал.

ФАБ-250

В мае российские военные уронили авиабомбу, которая упала на оккупированный город Енакиево Донецкой области. В результате взрыва повредило жилые дома, о пострадавших не сообщалось.

Однако эта цифра продолжила расти, 6 и 8 июня самолеты рашистов потеряли сразу три авиабомба над Белгородской областью. И по состоянию на июнь 2024 года было известно, что за последние четыре месяца россияне сбросили уже 87 авиабомб на свою территорию и на оккупированные регионы Украины.

В ночь на 27 июля «самоскид» прилетел на огород жителя поселка Разумное-71 в 20 метрах от его дома. Бомба ушла на несколько метров под землю, но не разорвалась.

Напомним, что ФАБ – это фугасные авиационные бомбы, обладающие самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса взрывчатых веществ в ней составляет около 50% от общей массы бомбы. ФАБ имеет сравнительно крепкий корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений. В названиях ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 число означает вес авиабомбы в килограммах – 250, 500, 1500 кг соответственно.

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