Страшное событие произошло в центральной части украинской столицы – в полиции сообщили, что произошло.

Полиция Киева сообщила о трагедии, произошедшей в парке имени Тараса Шевченко, где всегда много людей.

Накануне в КМДА со ссылкой на Укргидрометцентр предупредили гостей и жителей столицы, что ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

«Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу», - говорилось в сообщении столичных властей.

Однако, к сожалению, непогода все же стала причиной несчастья в Киеве.

В центре Киева в парке имени Тараса Шевченко упало большое дерево и травмировало четырех человек – мужчину и трех женщин. Пострадавшие каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин в результате полученных травм скончалась.

Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В полиции также опубликовали кадры с места трагедии.

Напомним, что похожая трагедия в Киеве произошла в октябре прошлого года. Тогда, 28 октября, из-за непогоды со шквальным ветром погибли два человека.

Это мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще семеро киевлян получили травмы и переломы, пятерых из них госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте. Также сообщалось, что в Киевской области один погибший и двое травмированных.

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