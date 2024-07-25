Кровавые убийства произошли в украинской столице – в полиции рассказали подробности того, что случилось и опубликовали фото.

Так, сообщение об убийстве поступило в Дарницкое управление полиции Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на столичных полицейских.

На место преступления немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции и обнаружили страшную картину: окровавленное тело мужчины.

Убитым оказался 41-летний местный житель. Погиб киевлянин от ножевого ранения.

Правоохранители начали расследование и выяснили все обстоятельства трагедии.

Так, было установлено, что погибший пригласил в гости 43-летнего соседа и именно это приглашение стало для него роковым.

«Было установлено, что его убил 43-летний сосед, которого погибший вместе с женщиной пригласили в гости», - рассказали в полиции подробности ужаса, произошедшего в обычной многоэтажке Киева.

Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в качестве аргумента гость ударил мужчину кухонным ножом в грудь.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд. За совершенное обвиняемому грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Ранее похожая трагедия произошла еще в одном районе Киева – Оболонском.

Там полицейские получили сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил мертвым своего знакомого. Заявитель заверил полицейских, что с потерпевшим он общался накануне. Однако на следующий день, якобы не дозвонившись соседу, киевлянин обнаружил его без признаков жизни в собственной квартире.

Впрочем, при расследовании выяснилась страшная правда - к совершению преступления причастен сам 44-летний заявитель.

Как рассказали в полиции, злоумышленник пришел в гости к погибшему и мужчины вместе распивали алкоголь. В дальнейшем между ними возникла ссора, в ходе которой фигурант набросился на хозяина и нанес ему удары кулаками в голову.

Бил так сильно, что мужчина погиб.

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