Военный эксперт пояснил, что на самом деле сейчас происходит в районе Торецка и насколько угрожающая ситуация на этом направлении.

В самом Торецке прорыве российских оккупантов пока не наблюдается, и сейчас перед вражескими войсками предстало сразу несколько искусственных преград.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Ситуация действительно очень сложная, поскольку российские оккупационные войска сейчас, если мы говорим о Торецкой агломерации, они зашли с востока по агломерации в Дружбу, в Северное, в Железное, в Южное - это именно те населенные пункты, которые образуют общую Торецкую агломерацию с востока", – объяснил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что сейчас оккупанты подошли к рубежу проспекта Пионеров – это большая улица, параллельно которой проходит железнодорожный путь, а железная дорога – это такая же искусственная преграда, как, например, река или озеро, и ее сложно пересекать во время штурмовых действий.

"Эта железная дорога по проспекту Пионеров еще и усилена другими двумя искусственными преградами – это терриконы, это террикон шахты имени Артема, его высота 40 м, и террикон шахты Северная, также 40 м – это фактически две искусственные высоты, которые находятся на севере и на юге от железной дороги, по которой пытаются пройти российские оккупанты.

Поэтому я не исключаю, что могли быть случаи, что какая-то штурмовая группа проскочила все же в Торецк через железную дорогу, но была уничтожена. Поэтому фактически в Торецке их нет, но то, что они пытаются именно сейчас по этому рубежу действовать, пересечь это искусственное препятствие, это правда", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.