Военный эксперт рассказал, с какими темпами российские оккупанты продвигаются на фронте, и какая сейчас тактика украинских войск.

За год российские оккупационные войска смогли продвинуться на фронте, именно на Покровском направлении, на 21 километр.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"21 км – это фактически движение со скоростью 60 метров в сутки. И чего это им стоило, какая это была цена каждых этих 60 м – это минимум рота минус, это десятки единиц техники, и результат... 2024 год может стать критическим годом для россиян по возможностям компенсировать свои потери", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что в этом экстазе наступления российские оккупанты истощились настолько, что сейчас подошли к границе своих центров и складов сохранения советской техники, и это результат их крупной наступательной кампании, которую они начали примерно в октябре 2023 года.

"Хотя и летом они пытались по Лимано-Купянской оси наступать и на Северском направлении, но в общем вот такой результат за год. Поэтому можно много говорить о том, что нужно держать какой-то участок до последней капли крови, но нужно говорить и о том, продвижение врага на 60 м какой ценой происходит, и сколько ресурса своего собственного мы при этом смогли сохранить, нанося эти потери именно врагу. Это маневренная война, кстати", – добавил Александр Коваленко.

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