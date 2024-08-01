Сейчас российские оккупационные войска пытаются максимально ускорить события на фронте и идут ва-банк на разных направлениях.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Они интенсифицируют свои наступательные действия фактически по всей линии боестолкновения. Для них приоритетны не только Покровское направление или Торецкое, для них приоритетны и Краматорское, и Кураховское опять же. Они время от времени активизируются по Лимано-Купянской оси, пытаются на юге активизироваться – это Работинский выступ, Ореховское направление, а также это Времевское, Урожайно-Старомайорское направление по Мокрым Ялам на север”, – пояснил Александр Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что эта активизация связана с тем, что россияне до конца лета пытаются закрепиться на новых позициях, на новых территориях, как можно больше расширяя зону своего контроля, и есть разные версии того, для чего это им нужно.

"Одна из них связана с тем, что уже в 2025 году они будут испытывать острый дефицит по технике, не смогут проводить такие наступательные действия, будут преимущественно находиться в обороне, и поэтому в 2024 году они стараются как можно больше расширить свое влияние и занять максимально выгодные позиции ", – отметил Александр Коваленко.

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