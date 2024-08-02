Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что это оружие было передано рф из Северной Кореи для испытания в условиях полноценных боевых действий.

"От этой техники не следует ожидать, что это какой-то примитивный и отсталый северокорейский комплекс, потому что это противотанковый ракетный комплекс, который имеет ракеты с дальностью полета, согласно характеристикам, которые есть в открытых источниках, 10-25 км.

Кроме всего прочего, эти ракеты корректируются с помощью разведывательных БПЛА, то есть можно говорить о достаточно высокой точности этих ракет, и это очень неприятная новость для формата контрбатарейной борьбы", - заявил Александр Коваленко в эфире "Прямого".

По словам военного эксперта, 10-25 км – это как раз то расстояние, на котором оккупанты могут наносить ответные удары, и не только по танкам, но и, например, по самоходным артиллерийским установкам или по расчетам с буксированной артиллерией, гаубицам того или иного типа.

"Оружие не нужно недооценивать. И, кроме всего прочего, россия за все время своего существования не смогла сделать такую ​​систему, в россии она отсутствует, и не удивительно, что, если россия и будет делать запросы в Северной Корее какие-то, то это будет не только техника советского образца или касающаяся советской и российской техники, а и та, которой у россии в принципе нет", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.