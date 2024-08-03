В Украине запланировано несколько праздников, что делает этот период удобным для атак оккупантов.

Успешная нейтрализация всех беспилотников воздушной обороной стала возможной благодаря тому, что большинство целей направлялись на Киев и его окрестности. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, украинские силы научились эффективно сбивать эти беспилотники, которые не представляют такой большой угрозы, как ракеты.

"Россия способна производить несколько сотен беспилотников типа "Шахед" в месяц и имеет запас аналогичного количества. Эти беспилотники используются почти каждую ночь, и враг может повторить атаку в любой момент. Однако, с ракетами у России могут быть проблемы, они, скорее всего, накапливаются для серии массированных ударов" - заметил эксперт.

Жданов считает, что такой массированный удар может быть осуществлен во второй половине августа, ближе ко Дню Независимости Украины. В это время в Украине запланировано несколько праздников, что делает этот период удобным для атак.

Также он отметил, что в настоящее время Россия тренирует новые экипажи и готовится к будущим ударам, что требует времени.

Также эксперт объяснил, почему штурмы стали активнее и более массовыми. По его словам, город Курахово является стратегически важным районом обороны для ВСУ.

Если россиянам удастся захватить Курахово, они смогут развивать наступление на запад или повернуть на север к Покровску. Эти два города, видимо, сейчас являются основными целями российского наступления.

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