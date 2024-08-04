Летняя кампания завершится для россиян безрезультатно. Это уже ясно, так как выйти на границы Донецкой и Луганской областей им не удастся из-за нехватки резервов и значительных потерь, делится полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"Российская армия сталкивается с явным дефицитом военной техники. Именно поэтому возобновились интенсивные штурмы с большими человеческими потерями. Оккупанты теряют много техники и не могут производить её в достаточных количествах. При таких темпах, к концу года у российской армии практически не останется советских боевых бронированных машин, а те, что останутся, не смогут быть введены в строй" - делится эксперт.

Также Жданов добавил, подобных моментов очень много, что позволяет сделать вывод: летнее наступление россияне не выполнили, хотя у них есть частичные успехи на передовой.

При этом, по словам эксперта, на данный момент одной из ключевых задач российской армии на Восточном направлении является перерезание трассы Покровск – Константиновка. Эта трасса имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает снабжение таких населенных пунктов, как Часов Яр и часть Бахмута.

Если россиянам удастся захватить Курахово, они смогут развивать наступление на запад или повернуть на север к Покровску. Эти два города, видимо, сейчас являются основными целями российского наступления, ранее рассказал эксперт.

ВСУ на этом участке фронта потребуется привлечение новых резервов, которые и так находятся в ограниченном количестве.

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