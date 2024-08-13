Украина сейчас находится в состоянии обороны, когда мы не можем продвигаться вперед и освобождать территории, и сложнее всего ситуация на Торецко-Покровском направлении, которое для оккупантов сейчас приоритетное.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Елене Кирик.

"Мы не двигаемся, враг двигается – это принцип обороны. Мы тормозим движение противника, при этом нанося ему поражение и истощая его таким образом. Наша основная задача – максимально в течение 2024 года истощить врага", – пояснил Александр Коваленко.

По словам эксперта, эту стратегию мы избрали, потому что из-за блокирования помощи от США фактически полгода мы находились в ситуации острой нехватки боеприпасов и техники, и теперь выйти из фазы обороны очень сложно, хотя нам и удается успешно истощать противника.

"Происходит процесс истощения, который уже наконец-то начали замечать даже западные аналитики, ранее говорившие, что у них там много ресурса, у них там много техники, они могут на НАТО напасть в ближайшие годы. Как они могут на НАТО напасть, если у них на них складах и центрах хранения почти ничего не осталось? По состоянию на данный момент они находятся на этапе полного истощения своих ресурсов, которые им еще были переданы по наследству от Советского Союза. То есть сейчас начинается вот этот перелом", – заявил Александр Коваленко.

Военный аналитик добавил, что спутниковые снимки и разведывательная информация, получаемая мониторинговыми группами – все показывает, насколько на самом деле россия истощена. И именно поэтому сейчас оккупанты пытаются наступать, пока у них есть эта возможность, захватить как можно больше территорий, чтобы потом и самим перейти к обороне, и это, вероятнее всего, произойдет в 2025 году.

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