У Ирана есть военно-промышленный комплекс, который может производить баллистические ракеты и дроны-камикадзе, но этот ресурс у них тоже ограничен.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Елене Кирик.



"В последний раз, когда он обстреливал Израиль, то почти все баллистические ракеты и дроны были уничтожены, эффект их этого ракетного террора комбинированного против Израиля приближался к нулю, ноль фактически. И сейчас Иран также угрожает Израилю очередной волной ракетных ударов, будет та же история, большинство из них будет уничтожено, но он тратит ресурс, он должен его компенсировать.

Кстати, после удара по Израилю комбинированного, который совершил Иран, у россии было ограничено количество дронов-камикадзе Шехед-136, они использовали ограниченное количество в тот период по территории Украины, и некоторое время вообще было 3-4 дня, когда вообще шахеды не запускались, даже небольшого количества по несколько единиц. То есть это еще указывает на то, что россия зависит от Ирана в поставке готовой продукции или элементов, запчастей, оборудования и так далее", – пояснил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что в то же время Иран, который должен демонстрировать, что может угрожать Израилю, использовал этот потенциал, ему нужно его уже запасы пополнять.

"С Израилем будет так и продолжаться такая дистанционная война, и это, кстати, положительно влияет и на нашу ситуацию, потому что, понимая, что у Ирана постоянно такая нестабильная ситуация с Израилем, он будет все же обдумывать, что передавать в конце концов россии, в каком количестве, переходить ли на более глубокое военно-техническое сотрудничество или нет", - добавил Александр Коваленко

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