В 2025 году российские оккупационные войска перейдут к обороне, но пока мы должны быть готовы, что они будут продвигаться и захватывать некоторые населенные пункты.

Продвижение окупантов не будет критическим, например, за год на приоритетном для россиян Покровском направлении они смогли продвинуться всего на 21 км.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Елене Кирик.

"Ситуация на Покровском направлении очень сложная, потому что там сейчас сконцентрированы одновременно две группы войск, не только группа войск "Юг", у которой изначально зона контроля была Донецкая область, это зона ее ответственности, а еще есть группа войск "Центр", находящаяся там с октября, и наиболее боеспособные бригады группы войск "Центр" из состава второй и 41-й общевойсковой армии, а также 90-й танковой дивизии, поэтому у них есть потенциал, но, тем не менее, этот потенциал не бесконечен" , – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, в 2025 году оккупанты будут стоять в обороне, и не исключено, что будут терять территории. Уже сейчас, в 2024 году, они не смогут полноценно компенсировать потери, которые они несут в зоне боевых действий.

"Что касается техники, то это правда: механизированная компонента, артиллерия, даже тактическая авиация - все это, недостаток, дефицит и ограниченность использования будет влиять на их возможности проведения наступательных действий, и они вынуждены будут перейти в оборону", - добавил Александр Коваленко.

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