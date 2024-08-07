Военный аналитик объяснил, как россия изменила частоту ракетных ударов по Украине, какие ракеты накапливают оккупанты, и когда ждать обострения в августе.

За прошедший месяц показатели использования российскими оккупационными войсками баллистических ракет почти не изменились, а вот с крылатыми ракетами ситуация обстоит иначе.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"У них в июле как раз использование баллистических ракет 9М723 было примерно на том же уровне, как и в июне, то есть у них среднестатистический показатель - это в среднем 20-25 Искандеров, именно баллистических. А, с другой стороны, у них было уменьшение использование дозвуковых крылатых ракет, таких как Х-101/555, а также КРМБ "Калибр", их действительно использовали в небольшом количестве", - заявил Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, вполне возможно, что именно крылатые ракеты российские оккупационные войска накапливали на август.

"Тем более что в августе День Независимости Украины. Мы очень хорошо понимаем, что это может быть триггерной датой для путина, и он может выдать соответствующий приказ для террора Украины именно в канун Дня Независимости, в период, а также даже после", – добавил Александр Коваленко.

В пресс-службе Воздушных Сил ВСУ сообщили, что в ночь на 4 августа враг ударил по Харьковщине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, по Полтавщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также запустил пять ударных БПЛА «Shahed», которые сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

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