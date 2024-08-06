Нынешняя пехота значительно уступает по качеству предыдущим подразделениям, что, возможно, связано с нехваткой подготовленных и опытных бойцов.

Российские войска концентрируют силы в городе Волчанск Харьковской области, делится полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов. По его словам, солдат скрывают в подвалах и полуразрушенных зданиях, готовя их к очередной атаке и наступательным действиям.

Жданов предположил, что командование России не отказалось от задачи захвата Волчанска, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь украинской территории в направлении Купянска.

"Этот план, вероятно, был у российского командования изначально. Войска концентрируются в Волчанске, чтобы возобновить более активные наступательные действия в этом районе" - заметил эксперт. Жданов также обратил внимание на качество российской пехоты, прибывающей для пополнения потерь оккупантов.

"Нынешняя пехота значительно уступает по качеству предыдущим подразделениям, что, возможно, связано с нехваткой подготовленных и опытных бойцов" - добавил Жданов.

Ранее он заметил, российская армия сталкивается с явным дефицитом военной техники. Именно поэтому возобновились интенсивные штурмы с большими человеческими потерями. Оккупанты теряют много техники и не могут производить её в достаточных количествах.

При таких темпах, к концу года у российской армии практически не останется советских боевых бронированных машин, а те, что останутся, не смогут быть введены в строй.

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