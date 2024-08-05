Россияне могут за счет ежемесячной мобилизации компенсировать 35-40 тысяч потерь личного состава, но в дальнейшем без начала общей мобилизации им будет очень тяжело компенсировать потери в ноль.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

Эксперт отметил, что за июль 2024 года ВСУ установили несколько абсолютных рекордов уничтожения техники оккупантов.

"Это количество уничтоженной ствольной артиллерии, именно ствольной, а не реактивных систем залпового огня, что достигнуто в первую очередь высоким показателем нашей контрбатарейной борьбы и использования соответственно FPV-дронов как элементов охоты за их гаубицами буксируемого типа. А также достаточно высокий показатель потерь автомобильного транспорта , потому что сейчас автомобильный транспорт у них очень часто выполняет функцию не только логистическую, а иногда и штурмовую", – пояснил Александр Коваленко.

Кроме того, по словам эксперта, также есть два "серебряных" рекорда – по уничтожению вражеской спецтехники и инженерной техники. А вот в случае с основными боевыми танками и боевыми бронированными машинами показатели потерь рф не столь велики, потому что оккупанты в первой половине июля пытались максимально экономить в штурмах механизированную компонету, и только со второй половины месяца начали более интенсивно во время штурмовых действий использовать ОБТ и ББМ.

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