Военный эксперт объяснил, насколько угрожающим может быть наступление российских оккупационных войск в Донецкой области, а также на Херсонщине и Запорожье.

Если осенью российские оккупационные войска бросят на войну в Украине все свои силы и оружие, кроме ядерки, они могут захватить Донецкую агломерацию.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новинарні".

"Они действительно имеют шанс огромными потерями отжать эту агломерацию Славянск, Краматорск, Константиновка, Покровск, Дружковка - вот эти пять городов под реальной угрозой, если они бросят все-все-все, и им будет плевать полностью на все потери. Да, они способны осенью отжать эти пять городов, и на этом они сдохнут окончательно, после этого их громить и громить", – заявил Евгений Дикий.

При этом военный эксперт отметил, что разговоры о том, что рф может готовить серьезное наступление на Херсонщину или Запорожье, высадку на правый берег Днепра – часть вражеских ИПСО.

"Любой человек, хоть когда-то державший оборону по водному рубежу, понимает, что это даже не смешно. Вариант, что они с низкого левого берега, где еще и все острова под нашим контролем, но даже забудем о том, просто с низкого левого берега переплывут широкий Днепр и высадятся на высокий правый – ну это даже не смешно. Как раз для нас был бы идеальный подарок, если бы они действительно отдали такой дебильный приказ. Но, к сожалению, не отдадут", – добавил Евгений Дикий.

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