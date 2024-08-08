Заморозка боевых действий – это единственный шанс для российских оккупационных войск выиграть войну в Украине, им необходима эта пауза.

Уже четко видна тенденция, что пик наступательного могущества российских оккупационных войск прошел, и сейчас они начинают катиться вниз.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новинарні".

Да, их наступление еще продолжается, оно еще является огромной проблемой, и они еще могут очень серьезно отжать. Но понятно, что это уже "они ЕЩЕ могут" - вот ЕЩЕ в данном случае действительно принципиально, и это очень важно видеть, и это то, чего, к сожалению, часто не хватает во взгляде многих наших людей в тылу", - заявил Евгений Дикий.

Эксперт отметил, что анализ ситуации на фронте показывает, что сейчас россияне наступают на оставшихся у них ресурсах, но они исчерпываются и не возобновляются.

"Это наступление остановится в абсолютно обозримой перспективе, не важно полтора месяца, два или три, но это их наступление подходит к концу. И более того, они это сами понимают, у них явно сейчас установка именно успеть дожать. Это очень важно, почему они вообще идут на это наступление с такими потерями, у них потери безумные прямо сейчас", - подчеркнул Евгений Дикий.

По словам военного эксперта, рф своей пропагандой пытается создать у нас и наших союзников представление, что россия готова к очень длительной войне, и таким образом подвести к необходимости заморозки боевых действий.

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