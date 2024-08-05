На Торецком направлении сейчас происходит тактическое просачивание врага, то есть оккупанты малыми тактическими группами пытаются мимо наших укреплений просочиться в тыл наших войск.

Ситуация в районе Торецка очень серьёзная, потому что без противопехотных мин, минных полей, а также без системы отстроенных фортификационных сооружений, мы будем терять территорию.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

"Так как у нас в последнее время очень большой дефицит противопехотных мин, и практически полосы обеспечения как таковой нет, то, из-за вот недостачи противопехотных мин, у россиян возможно вот такое тактическое просачивание. Ну а дальше, естественно, идут определённые боевые действия на уничтожение этих групп, которые заходят в тыл нашим передовым рубежам", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт напомнил, что в 2020 году Украина уничтожила три миллиона своих противопехотных мин, которых сейчас очень не хватает, особенно на Восточном фронте

По словам военного эксперта, уходить из Торецка нам очень невыгодно, потому что потом придётся скатываться до Константиновки.

"Они нас просто сбросят, как сбросили с Очеретинской высоты, так же сбросят до Константиновки, а уже выход на Константиновку для россиян будет такой большой победой, я бы так сказал. Нам придтся уже уходить, это практически будет обрушение фронта до второй линии, уже до линии того же Славянска, Краматорска, Дружковки. То есть Торецк в этом смысле такой предбанник для Константиновки, надо, однозначно, удерживать", – добавил Роман Свитан.

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