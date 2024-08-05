Российские захватчики продвигаются – в ВСУ сообщили, какая сейчас ситуация под Торецком и Часовым Яром и есть ли причины для паники.

Обстановка на фронте тяжелая, под Часовым Яром противник не прекращает активных попыток перейти канал.

Об этом сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. У российских оккупантов, по его словавм, не получилось обойти ВСУ с флангов, поэтому для них остался худший вариант - лезть «в лоб» в городской черте, что обернется для них сумасшедшими потерями.

«Полезли. Из всего, что смогли придумать – лезть малыми группами, но очень активно и везде. Преодолеть канал техникой невозможно, то есть лезет пехота. Штурмовые группы работают парами, в группе от двух до четырех пар», - рассказал Сазонов о тактике врага, добавив, что им удалось добиться некоторых результатов.

По словам военнослужаащего, группы врага в разных местах под ударами прорываются через канал – кого-то «минусуют», но некоторым удается закрепиться.

«Туда сразу бросают подкрепление, чтобы расширить плацдарм, укрепить его и сделать рабочий маршрут на нашу сторону. Но и мы по этому «пятну» начинаем работать активно. Так что на нашей стороне канала стабильный и опасный плацдарм сделать у них пока не получилось. Попытки прорваться продолжаются, по нашим опорным точкам активно работает их арта, минометы и дроны», - сообщил Сазонов о ситуации.

Что касается Торецка - к сожалению, у врага есть продвижения.

Боец ВСУ сообщил, что там нет четкой линии препятствий в виде канала, окрестные поселки фактически граничат с городом. Бои идут рядом, но сразу в двух местах противник подошел очень близко к городу.

Украинские защитники держат позиции, бои идут уже в застройке вокруг Торецка. Кроме того, россияне постоянно бьют по городу авиацией и артиллерией. Сазонов подчеркнул, что в ближайшем будущем придется говорить об обороне самого города или об уличных боях в Торецке.

«Знаю, новости плохие, но какой смысл их скрывать?», - пояснил Сазонов.

Военнослужащий сообщил, что у россиян пока подавляющее преимущество в небе, бьют КАБАми и ракетами, а также в артиллерии, и пехоте. Оккупанты хотят любой ценой выйти на админграницы Донецкой области.

"Как и предупреждал, хороших новостей на утро понедельника нет, но и причин для паники тоже нет. Фронт нигде не прорван...", - сообщил военослужащий.

По словам Сазонова, «с такими темпами продвижения бои за Торецк и Часов Яр затянутся до зимы, а мечты оккупировать всю Донетчину затянутся мхом».

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