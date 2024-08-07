Противник подошел к городу в двух местах, наши подразделения продолжают держать позиции, идут ожесточенные бои в застройке вокруг Торецка.

Противник не прекращает попытки прорваться через канал в Часовом Яру вторые сутки подряд. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, обойти наши позиции с флангов ему не удалось, поэтому они вынуждены атаковать в лоб в городской черте, что приводит к значительным потерям.

«Враг действует малыми штурмовыми группами, они пытаются прорваться через канал под ударами нашей артиллерии и минометов. Некоторые бойцы противника отходят с потерями, а те, кто добирается до нашей стороны, пытаются закрепиться и укрепить плацдарм. А вот в районе Торецка противник также добился продвижения. Здесь нет четкой линии препятствий, и окрестные поселки граничат с городом, поэтому бои идут рядом» - делится эксперт.

Противник подошел к городу в двух местах, наши подразделения продолжают держать позиции, идут ожесточенные бои в застройке вокруг Торецка. Враг активно использует артиллерию и авиацию.

На этих двух направлениях ситуация остаётся напряженной. Враг штурмует наши позиции за канал в Часовом Яре уже более двух суток, но пока ему не удалось создать плацдарм на нашей стороне. В Торецке противник также имеет некоторые успехи, и скоро возможно начнутся уличные бои в самом городе.

Ранее эксперт рассказал, враги уже второй раз попытались прорвать оборону украинских десантников, бросив в бой 57 единиц бронетехники.

Город Курахово является стратегически важным районом обороны для ВСУ. Если россиянам удастся захватить Курахово, они смогут развивать наступление на запад или повернуть на север к Покровску. Эти два города, видимо, сейчас являются основными целями российского наступления.

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