В Торецком направлении враг сосредоточил свои усилия на населенных пунктах Зализное и Северное, где ему удалось достичь небольших успехов.

На всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Российские войска активно атакуют позиции ВСУ в Покровском направлении, а также предпринимают попытки продвинуться в сторону Часового Яра.



Не утихают боевые действия и в районах Торецка и Нью-Йорка, согласно данным карты DeepStateMAP.

В районе Часового Яра российская армия добилась незначительных продвижений. Здесь идут интенсивные бои между украинскими и российскими военными. По информации аналитиков DeepState, украинские силы также отошли из урочища Ступки Голубовские-2, расположенного рядом с городом.

В Торецком направлении враг сосредоточил свои усилия на населенных пунктах Зализное и Северное, где ему удалось достичь небольших успехов. Сейчас в этих районах идут жестокие бои. Попытки оккупантов зайти в Торецк остаются безуспешными. В районе города Нью-Йорк российские войска также имели незначительные продвижения, но украинским защитникам удается удерживать позиции.

На Покровском направлении враг проявлял особую активность. Это направление остается самым сложным по всей линии фронта. Оккупанты продвинулись в сторону населенных пунктов Желанное, Веселое, Сергеевка, Ивановка, Новоселовка Первая и Лисичное. По данным аналитиков, враг оккупировал Тимофеевку.

Несмотря на успехи врага на нескольких направлениях, остаются участки фронта, где украинские защитники мужественно удерживают позиции и не дают врагу продвинуться ни на метр. На Купянском направлении, несмотря на атаки, не зафиксировано продвижений оккупантов. Украинские воины героически обороняют позиции и на Харьковском направлении.

В районе Лимана, Северска, Белогоровки, Угледара, Новоданиловки и Малой Токмачки врагу также не удалось продвинуться.

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