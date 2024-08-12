В иностранных СМИ начали писать, что Украине не хватает солдат, оружия и боеприпасов, особенно опасная ситуация в Донецкой области. Вооруженные силы Российской Федерации атакуют и могут прорвать оборону вооруженных сил Украины.



Эти заявления прокомментировал военный эксперт Сергей Грабский.

«Россия понимает, что находится на грани катастрофы, но пытается выиграть время. Любой разговор о мире, с какого бы угла он ни шел, является преступлением против Украины, против нашей свободы, против нашего существования как людей, говорящих на украинском языке, и против существования Европы как свободной территории цивилизованного мира. Только россиянам сейчас выгодно перемирие» - заметил эксперт, исходя из ситуации на фронте.

Россия делает все возможное, чтобы снизить напряжение. Они отдают себе отчет, что Европа еще не до конца развернула все мощности для достойного отпора российской агрессии. Речь идет не только о нас.

«Если бы ситуация на Харьковском направлении развивалась не так, как она развивалась, я не могу гарантировать, что противник не развернул бы боевые действия на других направлениях, в частности на Балтийском направлении. Сейчас начинается развертывание системы, в то время как Россия истощается» - заявил эксперт.

Мы уже говорим о серьезном уменьшении дефицитов боеприпасов на линии фронта. Мы получили самолеты, первую группу. Нам готовы дать 79 самолетов.

«Нет никакого сомнения, что если бы у нас было достаточное количество пилотов, то эти самолеты были бы у нас. Мы никогда не достигнем паритета с Российской Федерацией на земле, но есть все основания получить преимущество в воздухе» - заметил Грабский.

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