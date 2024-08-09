Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении, а также есть ли угроза выхода российских окупантов на оперативное пространство.

Ситуация на Покровском направлении для сил обороны Украины сейчас очень сложная, но перерасти в критическую она может, если российские оккупанты выполнят два условия.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Это если российским оккупантам удастся оккупировать Новогродовку по трассе 0511, и если российским оккупантам удастся перерезать трассу 0504 от Покровска до Константиновки именно через Воздвиженку. Итак, если будут выполнены две задачи, тогда можно говорить именно с использованием такого определения как критическая", – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, риск выхода оккупантов на оперативный простор остается, но для этого им нужно выполнить соответствующую последовательность действий, и здесь нужно говорить не просто о Покровском направлении, а Торецко-Покровском.

"Многое зависит от событий в Торецкой агломерации и непосредственно в самом городе Торецк. Кроме всего прочего, на Торецко-Покровское направление также влияет Краматорское, бои за Часов Яр и возможности россиян создавать с севера условия для давления на Торецкую агломерацию.

То есть здесь целый ряд факторов, которые могут влиять на вот это определение, что они выходят там на какое-то оперативное пространство своих действий. Если они выполняют все эти шаги, если выполняют все эти поставленные перед ними боевые задачи, то действительно можно говорить об угрозе оперативного простора", – добавил Александр Коваленко.

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