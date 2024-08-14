Военный эксперт рассказал, какие ракеты будут на вооружении украинских F-16, и какой будет тактика применения этих истребителей.

Как показала презентация F-16 в Украине, украинские истребители, в частности, будут использовать ракеты AIM-120 и AIM-9.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"AIM-120 – это наиболее опасная для россиян ракета, поскольку она в последних своих модификациях имеет возможность нанесения ударов на расстояниях до 180 км – это ее характеристики. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы уничтожать российские Су-34 еще на подлете, поэтому, мягко говоря, они сейчас находятся в состоянии такого перманентного шока", – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, вероятнее всего, F-16 в Украине будут использоваться не для воздушных боев или чего-то подобного, а они будут работать на расстоянии, "дистанционно".

"И у них будет отдельный функционал – либо это уничтожение Су-34 время от времени, когда будет такая возможность, либо это отработка по отдельно взятым участкам, не по всему фронту, не по всей линии боеприкосновения, а отдельно те участки, чтобы именно помогать там с поддержкой с воздуха", – отметил Александр Коваленко.

Кроме того, эксперт отметил важность работы F-16 в тандеме с самолетом дальней радиолокационной разведки и наблюдения Saab 340, благодаря которому истребитель может полностью раскрыть свои характеристики, но пока информации о Saab 340 в нашем воздушном пространстве нет.

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