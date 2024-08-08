В Курской области продолжаются бои после внезапного "прорыва" границы в районе города Суджа – ккая яглавная цель операции и почему был выбран именно этот российский город.

Российский город Суджа может находиться в оперативном окружении, а в плен в ходе операции уже попали десятки российских солдат.

Согласно неподтвержденной информации, за два дня боев в Курской области в плен попали 300 российских военнослужащих.

«Личный состав противника низко мотивирован, не имеет опыта боевых действий, чисто отпрвили втыкать в окопах, поэтому желания воевать не было почти ни у кого», – сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алексом».

Тем временем военные аналитики американского Института изучения войны утверждают, что в Курской области продвижение на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России, а бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново.

"Прорыв" в Курской области.

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему под удар попала именно Суджа.

«В Судже находился штаб российских войск, планировавший наступление на Сумщину. Готовность была 29 апреля 2024 года. Они не пошли на это, потому что они попали в передрягу на Харьковском направлении и перебазировали войска туда, но передовые отряды, которые осуществляли бы диверсионно-разведывательные мероприятия – они были», - рассказал Мусиенко в эфире «Киев 24».

"Прорыв" в Курской области.

Поэтому, говорит эксперт, сейчас речь может идти еще и о санитарной зоне в Курской области, чтобы враг не мог обстреливать оттуда украинские населенные пункты, хотя бы из артиллерии и минометов.

Также Мусиенко уверен, что эта операция еще «точно не в финале».

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