На Покровском направлении произошло наибольшее количество боевых столкновений, и россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Силы обороны Украины смогли отбросить российских оккупантов в поселке Нью-Йорк Донецкой области, однако войска РФ захватили село Сергеевка возле Покровска. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Переездное, Водяное, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Лисичное, Гродовка, Новожеланное, Желанное и Ивановка.

Генштаб ВСУ в ночной сводке отметил, что на Покровском направлении произошло наибольшее количество боевых столкновений, и россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону у восьми населенных пунктов, наиболее интенсивно атакуя в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Гродовки и Яснобродовки. Враг также активно бомбил Торецк, а бои возле Часового Яра продолжаются.

При этом ранее появились кадры поднятия российского триколора над учебным корпусом Нью-Йорка в Донецкой области, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о полном захвате населенного пункта.

Украина сейчас находится в состоянии обороны, когда мы не можем продвигаться вперед и освобождать территории, и сложнее всего ситуация на Торецко-Покровском направлении, которое для оккупантов сейчас приоритетное.

"Мы не двигаемся, враг двигается – это принцип обороны. Мы тормозим движение противника, при этом нанося ему поражение и истощая его таким образом. Наша основная задача – максимально в течение 2024 года истощить врага", – ранее пояснил аналитик Александр Коваленко.

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