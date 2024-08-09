Сегодня у страны уже есть эти бригады, и личный состав этих бригад мог бы перебрасываться на те бригады, которые сегодня держат оборону на самых критических направлениях. Пока этого не происходит, а это значит, что у них совсем другая задача, совсем другое предназначение и речь о контрнаступлении не идет.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов рассказал, мы ведем оборонную операцию силами и средствами тех бригад, которые на сегодняшний день находятся на передовой.

«Эти военные формирования пока не находятся на территории Курской области, хотя в информационном пространстве обсуждается возможность опрокидывания этих дополнительных сил, в частности, на Торецкое и Покровское направления. Здесь следует заметить, что это больше политическая игра, чем военная. Главная цель, кажется, состоит в захвате хотя бы километра квадратной территории, чтобы удерживать его» - делится эксперт.

С точки зрения стратегии события в Курской области могут быть шагом к формированию более выгодной для нас переговорной позиции. С военной точки зрения это является растяжением сил и средств Российской Федерации на основные линии фронта, поскольку в России пока нет резерва, прибывшего из глубины страны и вступившего в бой на этой территории, заметил Жданов.

Жданов отметил, что Россия сталкивается с проблемами в производстве оружия из-за санкций, которые затрудняют закупку электроники для систем управления ракетами. Однако, Россия продолжает производить и накапливать ракеты, что требует повышенной готовности со стороны Украины.

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