Сами российские источники признают, что пока не удалось стабилизировать ситуацию на новом фронте.

ВСУ продолжают продвигаться на территорию Курской области, несмотря на заявления российских военных обозревателей о стабилизации линии фронта в этом регионе. Как высказался военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, американский Институт изучения войны (ISW) в своём последнем отчёте подверг сомнению эти утверждения, указывая на отсутствие признаков устойчивой обороны со стороны российских войск.

"Сами российские источники признают, что пока не удалось стабилизировать ситуацию. Вчера они сообщили о новых наступательных действиях украинских войск в западной части Курской области" - делится эксперт.

Украинские силы предприняли атаки вблизи населённых пунктов Слободка-Ивановка (расположенного к северо-западу от Сум и в двух километрах от границы), Тёткино (южнее Слободки-Ивановки), Гордеевка, Успеновка и Викторовка (находящихся на северо-востоке от Сум вдоль границы и южнее Коренево).

"У врага уже отчитались, что наши войска взяли под контроль Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку. Бои продолжаются в районе села Снагость (южнее Коренево) и Кременное (восточнее Снагости). Наши силы также атакуют с северной и южной сторон Коренево, стремясь обойти населённый пункт" - рассказал Жданов, говоря о планах ВСУ на ближайшее продвижение.

По мнению Жданова, Россия активно готовится к новым атакам, накапливая баллистические и крылатые ракеты.

"Длительный перерыв в использовании этих ракет свидетельствует о подготовке к возможным ударам в любой момент, возможно, даже в середине августа. Особенно высокая вероятность обстрелов ближе ко Дню Независимости Украины, так как россияне часто приурочивают свои атаки к символическим датам" - рассказывает эксперт.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.