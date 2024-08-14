Российские войска оказались дезорганизованными, что привело к проникновению в тыл и фактическому краху российской обороны.

Сейчас наши силы продолжают успешно действовать в Курской области, вызывая дезориентацию и бессилие российских войск. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как могут развиваться события на этом направлении.

По словам эксперта, Россия уже потеряла контроль над территорией Курской области в пределах 15 километров от границы, утратила более 25 населенных пунктов и не смогла удержать оперативный плацдарм.

"Российские войска оказались дезорганизованными, что привело к проникновению в тыл и фактическому краху российской обороны. Группировки россиян, расположенные у границы с Сумами, утратили связь между собой, что привело к их окружению и массовой сдаче в плен" - делится Свитан.

За почти неделю боевых действий россияне не предприняли никаких мер для остановки атак, и неадекватная реакция российских военных свидетельствует о возможном вмешательстве третьей силы.

"Основные резервы из других фронтов в Украине не были сняты, и только отдельные части, плохо взаимодействующие между собой, участвуют в обороне. Паника среди российских войск сохраняется" - заметил эксперт.

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