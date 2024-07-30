Ситуація на фронті дедалі загострюється, на одному з напрямків російські військові вже атакують безпосередньо на межі міста.

Російські війська впевнено просуваються в Донецькій області. Так, у липні російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області, "взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська".

Крім того, як підкреслюють в британській розвідці, окупанти також просунулися на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту з 2014 року.

У свою чергу аналітики ISW зазначають, що росіяни просунулись у двох областях: ворог захопив завод і населені пункти.

Так, військові експерти повідомляють, що ворог може повністю контролювати завод у Вовчанську. Окрім того, російські окупанти, ймовірно, просунулись у Часовому Ярі та окупували Новоселівку Першу з Вовчим.

Крім того, стіло відомо, що окупанти мали успіхи біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці. Також тривають запеклі бої біля Урожайного та у Нью-Йорку.

Про напружену ситуацію на полі бою повідомляють і військові.

Так, лейтенант ЗСУ (Позивний «Алекс») повідомляє, що бої вже перейшли в безпосередньо межі самого міста, а не агломерації населених пунктів, які були навколо Торецька.

За його словами, сіра зона на підступах до міста розширилася і росіяни намагаються поодинокими групами проскакувати, тому і бої тривають фактично на межі міста, десь навіть за півсотні метрів в його межах.

Згодом з'явилася офіційна ситуція щодо ситуації в Торецьку - російських військ у Торецьку немає

Раніше до міста намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи, але інформація про захід окупантів до Торецька, станом на зараз, не відповідає дійсності, - пояснив очільник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Також про дуже складну ситуацію на полі бою повідомив відомий політолог і доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, найгарячішою залишаэться ситуація на Покровському напрямку.

«Саме на Покровському напрямку ворог має важке, але щоденне просування, він дуже прагне створити великий котел і тому не шкодує тут ніяких резервів. Але для успіху треба прорвати нашу оборону північніше на Лиманському напрямку», - повідомив Сазонов.

Боєць розповів, що окупанти на півдні хочуть перерізати трасу «Костянтинівка - Покровськ», а на півночі трассу «Харків - Ростов», яка зв’язує Харківщину з головною агломерацією Донеччини (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ).

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