Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации людей из приграничных районов, а Путин заявил, что Киев продолжит попытки дестабилизации в этих регионах, включая Брянскую область.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины заметил, что мы можем расширить фронт на три области рф. В настоящее время площадь боевых действий составляет более 700 квадратных километров, и она продолжает расти.

"Границы между Украиной и Россией на востоке были зоной боевых действий, а Белгородская, Курская и Брянская области оставались относительно спокойными. Сейчас ситуация меняется, и боевые действия могут расшириться на эти три области. Основной задачей для Украины является перенесение линии фронта на российскую территорию, чтобы создавать и минировать там фортификационные сооружения" - рассказывает эксперт.

Как считает Свитан, это позволит избежать размещения мин на территории Украины и перенести бои вглубь России. Сейчас активно ведутся действия по выравниванию линии фронта, и возможно, что линия боевых действий будет постепенно расширяться, охватывая всё новые российские регионы, такие как Воронежская и Ростовская области.

В Курской области на протяжении нескольких суток продолжаются интенсивные боевые действия. Реакция российской стороны на эти события фактически отсутствует, несмотря на то, что они уже привели к значительным проблемам для их военной логистики.

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